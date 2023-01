200 asylsuchende Minderjährige in Großbritannien verschwunden

In Großbritannien werden 200 asylsuchende Minderjährige vermisst. Dutzende Wohltätigkeitsorganisationen sprachen am Donnerstag von einem "Kinderschutzskandal" und forderten in einem offenen Brief an Premierminister Rishi Sunak eine unabhängige Untersuchung. Die Regierung müsse ihre Praxis beenden, unbegleitete Minderjährige in Hotels unterzubringen und sie stattdessen in die Obhut von Spezialisten geben.

Der zuständige Staatssekretär Robert Jenrick hatte kürzlich gesagt, das Innenministerium habe seit Juli 2021 mehr als 4.600 unbegleitete Minderjährige in Hotels einquartiert. "Es gab 440 Vermisstenfälle, und 200 Kinder werden weiterhin vermisst, davon 13 unter 16 Jahren." Die mit Abstand meisten Vermissten kämen aus Albanien.