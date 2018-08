Einmarsch 1968: Ein Gedenken mit Gänsehaut

Zu ihrem Gedenken kamen 50 Jahre später etwa 500 Menschen, war doch der Dienstag sowohl in Tschechien als auch in der Slowakei ein normaler Arbeitstag. Von Montag 22 Uhr bis Dienstag zehn Uhr sendete der Rundfunk Minute für Minute die Original-Radioaufnahmen von damals. So auch kurz nach Mitternacht die Erklärung der KP-Führung über den unerlaubten Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen sowie die Bitte, keinen Widerstand zu leisten.

Redakteure, die nahe des Senders wohnten, kamen damals und wurden Zeugen, wie Prager Barrikaden vor dem Gebäude aufbauten – und sie berichteten unaufhörlich über die Geschehnisse dieser Nacht, die alle Hoffnungen auf ein freieres, besseres Leben zunichte machen sollten. Bis in die Vormittagsstunden konnten die Journalisten Widerstand leisten und Reportagen von der Straße senden – etwa wie Prager mit den russischen Soldaten in Kontakt treten wollten oder die Hymne sangen, im Hintergrund hörte man bereits Schüsse.

Schließlich eroberten die Soldaten das Radiogebäude und zwangen die Journalisten mit gezogenen Kalaschnikows zum Schweigen. In den letzten Sekunden appellierten die Tschechen noch an den ORF, bitte Nachrichten auf Tschechisch zu senden. Dann zerstörten die Soldaten die technischen Anlagen. Funkstille. Die Erinnerung macht heute noch Gänsehaut.

In Bratislava gab es damals die ersten Opfer vor der Universität. Dort versammelten sich am Dienstag etwa hundert Menschen, die der drei Toten vor der Alma Mater gedachten. Sie steht am Donauufer, wo russische Panzer über die Brücke in die Stadt rollten. Als die Passanten sie aufhalten wollten, verloren die Soldaten die Nerven und schossen um sich.