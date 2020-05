Eine Stunde und viele Fragen an die Polizei

Auch wenn die Trauer noch größer ist: Der Umstand, dass Anders Breivik eine Stunde lang unbehelligt auf der Insel Utøya Kinder ermorden konnte, ehe die Polizei eintraf, bringt die norwegischen Sicherheitskräfte in gehörigen Erklärungsnotstand. Und so wie es aussieht, war es eine ganze Reihe an Pannen und Problemen, die eben dazu führten. Die Polizei verteidigt aber ihre Handhabe der Situation. Oslos Polizeichef Anstein Gjengedal nahm am Montag zu den Vorwürfen Stellung. "Wir waren schnell da", sagt er.



Das Protokoll: Der erste Notruf trifft um 17.27 Uhr bei der Polizei ein. Zehn Minuten später wird in Oslo Verstärkung angefordert, die Sondereinheit "Delta" macht sich in Autos auf den Weg. Um 17.52 Uhr trifft dann eine erste Patrouille der regulären Polizei am Festland gegenüber der Insel ein. Sie muss jedoch erst ein geeignetes Boot anfordern, um übersetzen zu können. Anscheinend ergeht zugleich auch der Befehl an die Polizisten vor Ort, nicht eigenmächtig überzusetzen und auf das Eintreffen des Bootes sowie der Spezialeinheit "Delta" zu warten.