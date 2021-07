Griechenland: Zurück nach No-Go

UN

Es ist Freitagnachmittag, und weit und breit sind keine offiziellen Helfer deroder deszu sehen, auch keine Wachleute, keine Psychologen, keine Ärzte. Freiwillige kommen täglich vorbei und bereiten aus den gespendeten Waren Essenspakete vor, die dreimal täglich verteilt werden. Die Schilder an der Decke haben noch Strom und weisen den Weg zu „Departure gates“, „Duty Free“ und zur Passkontrolle, eingeteilt in „ EU Nationals“ und andere. Zwei afghanische Männer wischen das Treppenhaus. Die Flüchtlinge putzen ihre Unterkunft selbst, eingeteilt werden sie von den freiwilligen Helfern. In der ehemaligen Abflughalle schert jemand mit einem Bartschneider Männern die Haare. Die gut viertausend Menschen hausen auf engstem Raum in bunten Zelten und laufen zum Meer, um sich zu waschen. Es gibt keine Fluchtwege, falls ein Feuer oder eine Massenpanik ausbricht. Die meisten Zelte hat die Hilfsorganisation „“ gestellt. Eine Sprecherin sagte, dass sie inmit vierhundert Mitarbeitern im Einsatz seien. Sie würden hier das tun, was sie sonst eigentlich nicht machen: Zelte und Essen verteilen, Duschen und Toiletten installieren, denn sonst würde das niemand machen.

Als Wahid vor ein paar Tagen abends einen Platz im Camp in Elliniko wollte, weil er vom Viktoria-Platz vertrieben wurde, hielt ihn ein Polizist vor dem Eingang auf und verwehrte ihm den Zutritt. „Aber ich habe seit drei Tagen nicht geschlafen“, flehte Wahid ihn an. „Das ist nicht mein Problem!“, antwortete der Polizist in gebrochenem Englisch. „Das Camp ist voll! „Geh' nach Hause!“