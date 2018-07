Eindämmung der "illegalen Migration": Kneissl lobte Ägypten

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat am Freitagabend die Rolle Ägyptens zur Eindämmung der "illegalen Migration" gelobt. Österreich sei bewusst, welche Last das nordafrikanische Land diesbezüglich auf sich genommen habe, sagte Kneissl bei einem gemeinsamen Pressegespräch mit ihrem ägyptischen Amtskollegen Sameh Shoukry in Wien.

Shoukry hatte bereits zuvor in einem Gespräch mit Journalisten erklärt, dass seit September 2016 kein Flüchtlingsboot die ägyptische Küste verlassen und sein Land bereits fünf Millionen Flüchtlinge aufgenommen habe. "Wir versuchen, diese Menschen, die viel durchgemacht haben, aufzunehmen und ihnen das Gefühl zu geben, bei uns zuhause zu sein", ließ der Außenminister, der in Wien zuvor auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) getroffen hatte, wenig Sympathien für die Errichtung von Flüchtlingslagern oder "Anlandepunkten" in seinem Land durchklingen.