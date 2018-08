Ein Wirtschaftsraum, in dem sie die Regeln mitschreibt

Es ist so was wie Speed-Dating mit politischem und wirtschaftlichem Hintergrund: Im kleinen Garten der steirischen Vertretung in Brüssel mischen sich die Besucher aus der Steiermark, angeführt von Landeshauptmann Hermann Schützenhofer, beim abendlichen Empfang unter die in der Hauptstadt der EU arbeitenden Experten. Vor allem eine wollen sie sehen: Irmfried Schwimann.

Die gebürtige Linzerin ist die derzeit ranghöchste österreichische Beamtin in der EU-Kommission. Als Vize-Generaldirektorin der für Binnenmarkt, Industrie und Unternehmertum zuständigen Generaldirektion GROW entspricht ihr Rang etwa jenem eines stellvertretenden Generalsekretärs in einem Ministerium. Auf europäischer Ebene aber bedeutet Schwimanns Wirkungsbereich unendlich viel mehr Einfluss. Denn die promovierte Juristin ist an nahezu allerhöchster Stelle in der EU zuständig für den Bereich Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), öffentliches Auftragswesen, und Binnenmarkt für Dienstleistungen – also für alles, was jeden Wirtschaftstreibenden interessieren muss.

Unter Dauerbelagerung

Und so wird die überaus herzliche, aber auch als resolut geltende Top-Beamtin an diesem lauen Sommerabend von den steirischen Besuchern dauerbelagert. Manchmal sucht sie, um sich blickend, nach dem passenden Wort auf Deutsch – denn alles, was sie sonst tagsüber bespricht oder schreibt, läuft ausschließlich auf Englisch oder Französisch. „Es ist spannend“, erzählt sie und lacht, „man weiß nie, wenn ein Anruf herein kommt, in welcher Sprache man am Telefon antworten muss.“