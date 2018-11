CDU-Parteivorsitz: Ein Trio in der scharfen Rechtskurve

Doch vorerst ist in Halle einmal AKK am Wort. Sie zieht die Nummer eins und darf zuerst sprechen, danach kommen Merz und Spahn – so sehen auch die Umfragewerte aus. Die Saarländerin spricht über die Herausforderungen unserer Zeit: Digitalisierung, Migration. „Wenn die Zeiten rasant sind, ist es wie beim Autofahren. Da ist es gut, wenn man auch Sicherheit hat. Wenn man weiß, dass man sich in dem Gefährt auch in der Kurve gut bewegen kann.“

Ein Satz, der sich als Hinweis an Merz liest. Denn mit seinem Sager zum Asylrecht suggerierte er zuvor, er wolle es im Grundgesetz einschränken. Auf der Bühne versucht er nun zu relativieren. „Ich bin für die Beibehaltung des Grundrechts auf Asyl. Punkt.“ Was er diskutieren wolle, sei, ob einzelne Asylaspekte nicht über (normale) Gesetze geregelt werden sollten.

Also, alles nicht so gemeint? So eine Strategie kennt man von Rechtsaußen, in deren Nähe sich Merz wohl nicht sieht. Dennoch dominieren an diesem Abend deren Themen. Merz spricht von „Kontrollverlust“, der nicht mehr passieren dürfe, und damit spricht er das Bauchgefühl des Publikums an.

Udo Hoevel aus Merz’ Heimat Arnsberg ( NRW) ist auch hier. Der Senior ist ein persönlicher Freund und überzeugt: Merz macht das Rennen und wird die AfD halbieren, so wie dieser es vollmundig ankündigte. Ob es gelingt, indem man deren Themen besetzt? In Bayern verprellte man so Christlichsoziale, die zu den Grünen flüchteten.

Also übernimmt Kramp-Karrenbauer ein bisschen den Part der großen Schwester und klärt das Publikum und Merz auf: 2400 Menschen seien nach dem Grundrechtsparagrafen als politisch Verfolgte anerkannt; aber Deutschland habe 61.000, die aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention hier seien. „Selbst wenn wir das Asylrecht so ändern, wie Merz das vorschlägt, würden wir das Problem nicht lösen.“ Kurz: Sie will dass Abgelehnte das Land verlassen, dazu müsste die Zahl der sicheren Herkunftsländer erweitert werden. Merz bedankt sich höflich für die Aufklärung, ist um Harmonie bemüht. Spahn schaut ins Glas.