EU-Wahl, nein danke?

413 Millionen Bürger sind ab heute zu den Urnen gerufen. In Österreich und zwanzig anderen Mitgliedsländern wird am Sonntag gewählt. Hierzulande erwartet uns ein traditionelles Rennen zwischen Sozialdemokraten und Konservativen, aber auch den Rechtspopulisten wird ein gutes Abschneiden bescheinigt. Doch wie verhält es sich in anderen Ländern unserer Union?

Der KURIER hat sich zwölf verschiedene Staaten der EU angesehen. Angefangen bei den Griechen, die besonders unter der Eurokrise und ihren Folgen leiden, über die EU-freundlichen Polen bis hin zu den merkeltreuen Deutschen. Wo dominiert die EU-Skepsis, wo findet sich ein Hauch von EU-phorie?

Hier geht es zum KURIER-Multimedia-Special zur EU-Wahl: Europa wählt seine Zukunft