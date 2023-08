Ein Land unter Schock: Bosnier übertrug Mord an Ex-Frau live auf Instagram

Um 10.20 Uhr startete der Bodybuilder Nermin S. am Freitag den Livestream auf seinem Instagram-Profil. Oberkörperfrei starrte er in die Kamera und erklärte den Zuschauern, was sie erwarten würde: "Gleich werdet ihr einen Mord live erleben." Dann zeigte er die Pistole in seiner Hand, richtete erst das Handy, dann die Waffe auf seine Ex-Frau und drückte ab. Im Hintergrund war Kindergeschrei zu hören.

Zwischenzeitlich schauten mehr als 12.000 Menschen online zu, wie der 35-Jährige in seiner Heimatstadt Gradačac im Norden Bosniens völlig durchdrehte. Während die Polizei ihn bereits verfolgte, beendete und startete Nermin S. die Live-Übertragung immer wieder neu; filmte, wie er durch die Straßen lief und dabei wahllos auf Passanten feuerte.

Er tötete noch zwei Menschen - einen Vater und seinen Sohn - und verletzte drei weitere, bevor er von der Polizei eingekreist wurde. Erst dann erschoss sich Nermin S. selbst. Die Videos waren anschließend noch knapp drei Stunden auf Instagram verfügbar. Das Profil von Nermin S. gewann in dieser Zeit mehr als 300 neue Follower. Inzwischen wurde es von der Plattform gelöscht.

Opfer hatte mehrfach Morddrohungen durch ihren Ex-Mann gemeldet

Der grauenvolle Mord mit anschließendem Amoklauf hält Bosnien auch Tage danach noch in Atem. Menschenrechtsminister Sevlid Hurtić sprach von einer "gewaltigen Schande für unser Land", Premierminister Nermin Nikšić rief am Mittwoch eine eintägige Staatstrauer aus und erklärte: "Mir fehlen noch immer die Worte." Öffentliche Veranstaltungen wurden ausgesetzt, darunter das prestigeträchtige Sarajevo Film Festival. Doch weiterhin bleiben viele Fragen offen.

Warum etwa hatte die Polizei vorab keine Schutzmaßnahmen für Nezama H. - das spätere Opfer - ergriffen? Schließlich hatte sie bereits mehrfach angegeben, Morddrohungen von ihrem Ex-Mann erhalten zu haben sowie von ihm geschlagen worden zu sein. Nermin S. war zudem kein unbeschriebenes Blatt, er war wegen Drogenhandels und einem Angriff auf einen Polizisten vorbestraft.

"Es ist nur der letzte in einer Reihe von Femiziden und anderen schweren Fällen von Gewalt an Frauen in Bosnien und Herzegowina", kritisierte Ingrid McDonald, UNO-Vertreterin im Land. Landesweit kam es zu Demonstrationen für den Schutz und gegen Gewalt an Frauen - mit der Forderung an die Regierung, schnellere Reaktionen der Polizei juristisch zu ermöglichen.