Ein Krieg, der nicht zu gewinnen ist

In den Ländern, wo Drogen hergestellt werden, ist hingegen die Gewalt explodiert. Allein Mexikos Mordrate hat sich innerhalb von vier Jahren verdreifacht. 80.000 Menschen kamen seit 2006 ums Leben, 20.000 werden vermisst. Erst vorgestern kamen bei einer Schießerei zwischen Polizeitruppen und Mitgliedern eines Drogenkartells im Westen Mexikos mindestens 40 Menschen ums Leben. Die Verhaftungen von einzelnen Drogenbossen wiegen dagegen gering. Für Korruptionsforscher Edgardo Buscaglia von der Colombia-Universität in New York kein Grund zum Aufatmen: "Die Kartelle funktionieren wie Unternehmen. Wenn jemand aus dem Direktorium aussteigt, wird er ersetzt."

Und auch wenn die Koka-Anbauflächen in Lateinamerika reduziert wurden, nahmen die Opium-Anbauflächen in Afghanistan wieder dramatisch zu. Das Land am Hindukusch baut heute so viel Mohn für die Opiumproduktion an wie nie zuvor – und das, obwohl allein die USA acht Milliarden Dollar für Drogenbekämfungsmaßnahmen ausgegeben haben.

Auch die Zahl der Drogenkonsumenten sank nicht. Mehr als 200 Millionen Menschen konsumieren laut UN Office on Drugs and Crime jährlich illegale Drogen; 200.000 Todesopfer pro Jahr sind zu beklagen.

"Der Krieg gegen die Drogen ist verloren", hatte denn auch Ex-US-Verteidigungsminister Robert Gates bilanziert. In den USA beginnt man allmählich umzudenken. Weg von der reinen Bestrafungs- und Kriegerpolitik in Richtung Waffenstillstand. Das haben allein schon die Liberalisierungen im eigenen Land bewirkt: In vier US-Bundesstaaten wurde das Verbot von Cannabis aufgehoben.