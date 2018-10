Ein harter Brexit macht Briten krank

Es wird knapp. Die Brexit-Verhandlungen in Brüssel sind festgefahren, die Hoffnungen auf einen geordneten Austritt des Königreiches aus der Europäischen Union werden kleiner. Auf der Insel bereitet man sich auf einen harten Brexit am 29. März 2019 vor, also einen Austritt, ohne vorher die Regeln mit der EU abgesteckt zu haben. Die Regierung veröffentlichte auf ihrer Homepage Tipps für Briten, wie sie sich am besten auf einen harten Brexit vorbereiten können.

Insbesondere die Wirtschaft steht vor einer Monsteraufgabe, die Ein- und Ausfuhr nach dem Tag X zu organisieren. Ein ungeordneter Brexit hätte nicht nur zur Folge, dass die Abkommen mit der EU von heute auf morgen fallen, sondern auch jene mit mehr als 60 anderen Ländern weltweit.

Irland Grenze