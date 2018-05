Eigenwillige Türkei hält die NATO in Schach

Aber auch ganz ohne Zutun Moskaus heizt die Führung in Ankara die Spannungen unter den NATO-Mitgliedern an. Griechenland gerät zunehmend ins Visier des türkischen Staatschefs. Luftraumverletzungen über der Ägäis durch türkische Militärmaschinen stehen an der Tagesordnung, gefährliche Zwischenfälle mit türkischen Kriegsschiffen sind zu beobachten, die militärischen Provokationen mehren sich rasant. Die Beziehungen zwischen der Türkei und Griechenland, eigentlich militärische Verbündete in der NATO, verschlechterten sich zuletzt rapide. Heute ist die Stimmung zwischen den Nachbarn so schlecht wie schon seit 20 Jahren nicht mehr.

Pierini sieht einen klaren Zusammenhang zwischen den steigenden Spannungen und der bevorstehenden vorgezogenen türkischen Präsidentenwahl am 24. Juni. Diese Urnengänge sind für Erdoğan enorm wichtig. Dann gilt das neue Präsidialsystem, das die Macht des Präsidenten enorm erweitert. Mit Ach und Krach hatte Erdoğan im Vorjahr das dafür notwendige Referendum beim Volk durchgebracht.

„Um die Wahlen im Juni zu gewinnen, braucht Erdoğan auch viele Stimmen aus dem nationalistischen Lager“, meint der Ex-Botschafter, „und Vorfälle dieser Art dienen sehr wohl der Anstachelung dieser Wählerstimmen.“ Vorfälle wie die Kollision eines griechischen Patrouillenbootes mit einem türkischen Militärschiff Mitte Februar vor der Insel Imia: Videobilder zeigen deutlich, dass das Boot der türkischen Marine das hektisch ausweichende griechische Wasserfahrzeug nahezu ungebremst rammt.

Von der NATO-Führung hat Griechenland dennoch keine Hilfe zu erwarten. Im brandneuen Hauptquartier der Militärallianz in Brüssel setzt man „auf den Geist des gegenseitigen Vertrauens und der Solidarität“ unter den Mitgliedern. Und rechnet auch damit, dass die Provokationen der Türkei nach den Wahlen wieder deutlich abflauen könnten. Einmal mehr zeigt sich am Zögern des Militärbündnisses: An der strategischen Bedeutung der Türkei, ihrer Größe und ihrer Regionalmacht kommt die NATO nicht vorbei. Kleinere Kollateralschäden, selbst unter Mitgliedern, werden der Türkei stillschweigend nachgesehen,.