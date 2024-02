Ehefrau von WikiLeaks-Gründer: „Sie werden Julian in ein Höllenloch stecken“

Lehnen die Richter den Antrag auf Berufung ab, „könnte er in den Tagen danach im Flugzeug sitzen“, sagte seine Ehefrau Stella bei einer Pressekonferenz in der Royal Overseas League in Zentrallondon am Mittwoch. Erlauben die Richter das Berufungsverfahren, wäre Assange aber auch nicht frei. „Dann bekommt er einzig das Recht, gehört zu werden.“

Veröffentlicht, verfolgt

Zur Erinnerung: 2010 und 2011 wurden auf der Online-Plattform WikiLeaks (die Assange vier Jahre zuvor mitbegründet hatte) Tausende, geheime amerikanische Militärdokumente über die Kriege in Irak und Afghanistan veröffentlicht.