EGMR bestätigte Urteil zu T-Shirt-Aufschrift "Ich bin eine Bombe"

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat am Donnerstag ein französisches Gerichtsurteil gegen einen Mann bestätigt, der seinem dreijährigen Neffen ein T-Shirt mit der Aufschrift "Ich bin eine Bombe" geschenkt hatte. Der Bub hatte das T-Shirt im Jahr 2012 in einem Kindergarten in Sorgues im Südosten Frankreichs getragen, woraufhin die Leiterin des Kindergartens die Behörden einschaltete.