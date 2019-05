EGMR lässt Karl-Heinz Grasser wegen Brettspiels abblitzen

"KHG" ist angelehnt an ein "DKT"-Brettspiel. Es stellt in humorvoll-satirischer Weise 35 Korruptionsfälle der Republik Österreich dar. Grasser wird bei einem der Fälle ("Schwiegermutter") namentlich genannt. Mehr als 10.000 Mal wurde es laut den Betreibern in den vergangenen drei Jahren verkauft. "Jeder kann bei KHG betrügen und unterschlagen und hinterher behaupten 'des is part of the game'", so die Erklärung zum Spiel.