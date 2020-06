Dutzende Tote in Odessa

Zunächst war von mehreren Toten auf beiden Seiten die Rede. Seitens der Separatisten hieß es am Abend, die ukrainischen Kräfte hätten nur wenige Straßenzüge in den Vororten eingenommen, die Stadt mit ihren rund 125.000 Einwohnern aber sei weiter in ihrer Hand. In der Nacht auf Samstag rückten die ukrainischen Truppen mit schweren Waffen und gepanzerten Fahrzeugen weiter in Richtung Stadtzentrum vor. Hier, in Slowjansk, wird weiter ein Team von Militärbeobachtern einer OSZE-Mission festgehalten.

Für die ukrainischen Kräfte begannen die Kämpfe zunächst verlustreich. Bereits am Vormittag hatte das Verteidigungsministerium in Kiew den Verlust von zwei Kampfhubschraubern des Typs Mi-24 in Slowjansk bekannt gegeben. Zwei Piloten starben. Die Hubschrauber seien von tragbaren Geschützen abgeschossen worden, hieß es. Dies beweise, dass es sich bei den pro-russischen Kräften in Slowjansk und Kramatorsk nicht um friedliche Demonstranten handle, sondern um Terroristen, so Kiew. Im Zusammenhang mit den Abschüssen verkündete das Innenministerium die Festnahme von vier Verdächtigen. Auf Fotos waren Personen mit über den Kopf gestülpten Säcken zu sehen.

Russischen Meldungen zufolge wurden indes Flüge russischer Airlines nach Donezk und Charkiw von Kiews Behörden verboten. Diese hatten bereits zuvor die Einreisebestimmungen für männliche Russen zwischen 18 und 60 Jahren drastisch verschärft. Dahinter liegt die Vermutung der Ukraine, dass zahlreiche pro-russische Aufständische in der Region russische Staatsbürger, wenn nicht sogar Angehörige russischer Spezialeinheiten sind.

Russland geißelte den Einsatz der ukrainischen Sicherheitskräfte indes als " Verbrechen", das das Land in eine "Katastrophe" führen werde – so das Außenministerium in Moskau. Es handle sich um einen "Vergeltungseinsatz unter Beteiligung der Terroristen" der rechtsextremen Gruppe "Rechter Sektor". Der Westen wird in der Erklärung zur Beendigung seiner "destruktiven Politik" aufgerufen.

Russlands Präsident Wladimir Putin warf der ukrainischen Regierung vor, mit dem Einsatz die "letzte Hoffnung" auf eine Umsetzung des Genfer Abkommens zu zerstören. Das Abkommen zwischen der Ukraine, Russland, der EU und den USA sieht eine Entwaffnung irregulärer Milizen sowie die Räumung der 32 besetzten Verwaltungs- und Regierungsgebäude in insgesamt 17 Städten vor, wird aber von Russland anders ausgelegt als von den restlichen Unterzeichnern.