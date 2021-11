Dutertes Tochter will Vizepräsidentin der Philippinen werden

„Ich danke meinen Anhängern. Ich hoffe, dass ich ihnen in den nächsten Tagen geben kann, was sie wollen“, sagte Duterte am Donnerstag am Rande einer Hochzeit in Manila. Zuvor hatte sie bereits auf eine erneute Kandidatur für ihren derzeitigen Bürgermeisterposten verzichtet. Laut Meinungsumfragen hat die Präsidententochter gute Chancen bei der Wahl im Mai.



Der Präsident und der Vizepräsident werden auf den Philippinen getrennt gewählt. Wenn der Präsident stirbt, arbeitsunfähig wird oder während seiner Amtszeit zurücktritt, übernimmt sein Stellvertreter das Amt.