Durch Westafrika auf eigene Faust

Zeitraubende Sicherheitskontrollen stellen unsere Geduld auf eine harte Probe. An einem der Checkpoints werden wir unvermutet gefragt, ob es Deutsch sei, was wir miteinander sprechen. Unsere Antwort löst Begeisterung aus: „Ahh, Autriche, Österreich! Einem Österreicher habe ich meine Berufskarriere zu verdanken“, sagt der Mann. Er hat in Burkina Faso die von der österreichischen Jungarbeiterbewegung (ÖJAB) eingerichtete Schule besucht und wurde dort zum Techniker ausgebildet. „Es ist mein großer Traum, einmal am Grab von ÖJAB-Gründer Bruno Buchwieser zu beten.“ Eine berührende Begegnung, die uns ein wenig stolz auf Österreich macht.

Erst nach 14 Fahrstunden gibt es etwas zu essen. Amadou nimmt einen großen Umweg in Kauf, um uns in ein bestimmtes Restaurant zu bringen, weil „die anderen Restaurants Weißen unzumutbar sind“. Schon am nächsten Tag muss er sein Klischee von Europäern nachhaltig revidieren: Wir essen unkompliziert, meist auf Märkten, herrliche Bananen, Baguette, Reis und Gemüse.

Die karge Savanne wird grüner, bald prägt Regenwald die Landschaft. Der achte Halt ist die Grenzkontrolle zu Benin. Das Hotel in Natitingou übertrifft unsere Erwartungen. Wir versorgen den schwer verkühlten Rezeptionisten mit Mitteln aus der Reiseapotheke. Er revanchiert sich mit Papaya und Mango.

Der Norden Benins ist touristisch unberührt. Die Dörfer der Sombas erinnern an Afrika-Bilderbücher: Lehmbauten auf zwei Ebenen mit kegelförmigen Strohdächern. Fetische sollen das Böse abhalten. Wir sind willkommen, der Dorfälteste nimmt einen Obolus, alle freuen sich.

Wir begegnen einer Französin, die überrascht ist, erstmals Touristen in der Gegend zu sehen. Sie arbeitet an einem Agrarprojekt: „Hier hat keiner Hunger, das Problem ist die einseitige Ernährung mit Hirse und Ziegenmilch.“ Auch die nächsten Weißen, die wir treffen, sind Franzosen. Sie forschen im Bereich Bildung und erklären: „Die Analphabetenrate bei den Über-15-Jährigen liegt bei 63, bei Frauen gar 73 Prozent.“