Duell und Duett: Erstmals führen zwei Frauen Deutschland

Wenn Andrea Nahles am Sonntag zur ersten weiblichen Parteivorsitzenden in der 153-jährigen Geschichte der SPD gewählt wird und nun mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Regierungsparteien anführt, ist das ein historisches Novum in der Bundesrepublik: Erstmals stehen zwei Frauen an der Spitze des Landes.

Ob die Große Koalition funktioniert, hängt auch vom Zusammenspiel der beiden ab, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Laut und impulsiv gegen leise und nüchtern.

Was sie eint, ist ein Ziel: das mühsam zusammengezimmerte Bündnis der schwächelnden Volksparteien stabil zu halten.

Ihre Motive: Angela Merkel will ihren Abgang selbst bestimmen, und Nahles, die deren Nachfolge anstrebt, muss die SPD zusammenhalten und erneuern – dazu braucht es auch Erfolge in der Koalition. Sie werde ein Kraftzentrum außerhalb der Regierung bilden, kündigte ihr Generalsekretär an, also eine Art Gegenkanzlerin sein?