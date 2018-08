Drei Wochen lang Flüchtling sein: Debatte um polnische TV-Show

Der Sender TVN hat mit der Ankündigung seiner neuesten Reality Show für Aufsehen gesorgt. Für die Sendung, die ab November in Polen ausgestrahlt werden soll, sind sechs Teilnehmer und der bekannte Moderator Piotr Krasko knapp einen Monat lang auf Flüchtlingsrouten unterwegs gewesen. Ohne Geld, ohne Pass und ohne Smartphone mussten sie in der Show, "Wracajcie, skąd przyszliście" („Geht dahin zurück, wo ihr herkommt“) von Polen über Flüchtlingsrouten via Deutschland, Österreich, Ungarn, Serbien und Griechenland in Richtung Kurdengebiete „flüchten“. Auf ihrer Reise werden sie in Flüchtlingslager geschickt, müssen mit Schlepperbooten übers Meer und treffen mit Menschen zusammen, die selbst auf der Flucht waren, sowie Menschen, die von Flüchtlingen nichts wissen wollen.

Alles begleitet von einem Fernsehteam.

„Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, die Realität von Flüchtlingen kennenzulernen, die sie bisher nur im Fernsehen gesehen haben“, heißt es beim Sender TVN, der mit der Show „Bewusstsein schaffen“ will.

Der Privatsender ist in Polen populär und gilt als regierungskritisch. Die rechtskonservative Regierung der Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) verfolgt seit ihrer Machtübernahme 2015 eine restriktive Flüchtlingspolitik. Konsequent legt sie sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten in Polen quer. Ganz abgesehen von der fremdenfeindlichen Rhetorik, die die Regierung und deren Anhänger angenommen haben. Sie gipfelte in der Behauptung von PiS-Parteichef Jaroslaw Kaczynski, dass Flüchtlinge Krankheiten wie Cholera und Parasiten nach Europa brächten.