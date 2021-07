Drei Palästinenser wegen Mordes an Hamas-Führer hingerichtet

Die im Gazastreifen herrschende Hamas hat drei Palästinenser wegen Mordes an einem ihrer ranghohen Anführer hingerichtet. Zwei der Männer seien am Donnerstag gehängt und ein Dritter erschossen worden, teilte das Hamas-Innenministerium mit. Ein Gericht in Gaza hatte das Urteil am Sonntag verkündet.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte Hamas am Mittwoch dazu aufgerufen, das Urteil nicht zu vollstrecken. Es sei von einem Gericht ausgesprochen worden, "das internationale Standards eines fairen Prozesses völlig missachtet".

Mazen Fuqaha (Masen Fukaha) war Ende März vor seinem Haus in Gaza erschossen worden. Die Hamas warf Israel vor, den Mord in Auftrag gegeben zu haben und drohte mit Rache. Fuqaha war ein ranghohes Mitglied des militärischen Hamas-Arms und galt als Vertrauter des Hamas-Chefs Yahia al-Sinwar - im israelischen Gefängnis hatten die beiden sich eine Zelle geteilt.