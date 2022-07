Drei Jahre Haft für in Ägypten inhaftierten Studenten der Wiener CEU

Ahmed Samir Santawy - Student der in Wien ansässigen Central European University - ist am Montag in Kairo zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das teilte Amnesty International Österreich (AI) mit. Das ägyptische Notstandsgericht für Staatssicherheit befand Santawy laut Amnesty der "Verbreitung von Falschnachrichten in sozialen Medien" für schuldig. Der aus Ägypten stammende Masterstudent Santawy wurde am Tag der Urteilsverkündung 31 Jahre alt.

Was vorher geschah

Er war im Februar 2021 bei einem Heimatbesuch festgenommen worden. Santaway forschte zu Frauen- und Abtreibungsrechten. Der Staatsanwalt der Staatssicherheit hatte von dem inhaftierten Santaway Informationen über seine Forschungsergebnisse bezüglich Islam und Abtreibung verlangt. Die Vorwürfe der Behörden lauteten auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Gruppe, Verbreitung falscher Nachrichten und Nutzung eines Social-Media-Kontos zur Verbreitung falscher Nachrichten.

Im Juni 2021 verurteilte das Notstandsgericht Santawy zu vier Jahren Gefängnis - das Urteil wurde Anfang des Jahres aufgehoben, Santawy blieb in Haft. Zweimal verschoben die ägyptischen Behörden die Wiederaufnahme des Verfahrens. Amnesty hat im Vorfeld des Urteils damit gerechnet, dass Santawy freikomme, aber Ägypten nicht verlassen dürfe und sich regelmäßig bei der Polizei melden müsse: Es gebe einen ähnlichen Fall eines italienisch-ägyptischen Staatsbürgers, hieß es seitens Amnesty.