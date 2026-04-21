Trump verlängert Waffenruhe mit Iran "bis auf Weiteres"

US-Präsident Donald Trump hat die Feuerpause mit dem Iran erneut verlängert. Das kündigt Trump am Dienstagabend an. Eigentlich wäre die Waffenruhe am Mittwochabend (US-Ostküstenzeit) abgelaufen.

Die US-Regierung hatte sich zuversichtlich geäußert, dass in Pakistan Gespräche mit dem Iran in letzter Minute noch stattfinden würden. Der Iran hat noch nicht entschieden, an den Gesprächen in Pakistan teilzunehmen.