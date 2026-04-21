Trump verlängert Waffenruhe mit Iran "bis auf Weiteres"
US-Präsident Donald Trump hat die Feuerpause mit dem Iran erneut verlängert. Das kündigt Trump am Dienstagabend an. Eigentlich wäre die Waffenruhe am Mittwochabend (US-Ostküstenzeit) abgelaufen.
Die US-Regierung hatte sich zuversichtlich geäußert, dass in Pakistan Gespräche mit dem Iran in letzter Minute noch stattfinden würden. Der Iran hat noch nicht entschieden, an den Gesprächen in Pakistan teilzunehmen.
Trumps Beitrag im Wortlaut:
"Angesichts der Tatsache, dass die iranische Regierung – wenig überraschend – schwer gespalten ist, und auf Bitte von Feldmarschall Asim Munir und Premierminister Shehbaz Sharif von Pakistan, wurden wir aufgefordert, unseren Angriff auf den Iran auszusetzen, bis deren Führung und Repräsentanten ein gemeinsames Angebot vorlegen können. Ich habe daher unser Militär angewiesen, die Blockade fortzusetzen und in jeder Hinsicht einsatzbereit zu bleiben. Die Waffenruhe wird daher verlängert, bis dieses Angebot vorliegt und die Verhandlungen abgeschlossen sind."
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