Experte über Iran-Krieg: "Ist eine sehr gefährliche Situation"

Am Mittwoch läuft die zweiwöchige Waffenruhe zwischen der USA und dem Iran ab. Die Friedensverhandlungen stocken. Ob der Krieg nach Ablauf der Waffenruhe weitergeht, ist offen. "Das ist eine sehr gefährliche Situation und es kann gut sein, dass der Krieg weitergeht", sagt Nahost-Experte Daniel Gerlach in der ZiB2. Gleichzeitig betont er, dass die bisherige Phase der Waffenruhe trotz aller Unsicherheiten überraschend stabil verlaufen sei. Dass die ersten Wochen "einigermaßen glimpflich“ verlaufen seien, sei keineswegs selbstverständlich gewesen.

Experte: "Gibt realistische Optionen für Vertrag"

Besonders deutlich wird Gerlach bei seiner Beschreibung der internationalen Dynamik. Er spricht von einer geopolitischen Konstellation, die paradox erscheint: "Ich glaube, wir sind in einer kuriosen Situation." Die USA würden verhandeln wollen, um sich die militärische Option offen zu halten, sagte Gerlach. Teheran wiederum gebe sich hart, brauche aber dringend Gespräche. "Es gibt realistische Optionen für einen Vertrag", erklärte der Experte, rechnet aber mit langen Verhandlungen, nicht mit einer schnellen Einigung.