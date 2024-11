"Starmers Alptraum": Wieso die US-Wahl für Labour dramatisch ist

Die Geister der Vergangenheit

Denn mit ihrer Kritik an Donald Trump hatten in der Vergangenheit so einige Labour-Politiker nicht hinterm Berg gehalten: 2018, anlässlich Trumps bevorstehendem England-Besuch, schrieb der damalige Labour-Abgeordnete und heutige Außenminister David Lammy auf Twitter, er werde sich an den Protesten dagegen jedenfalls beteiligen; Trump sei ein „frauenhassender, Neonazi-sympathisierender Soziopath“. Der aktuelle Gesundheitsminister Wes Streeting schrieb 2017, Trump sei ein „widerlicher, trauriger kleiner Mann“. Und Finanzministerin Rachel Reeves nannte Trumps Anweisungen, Einwandererfamilien zu trennen „barbarisch“.

Aber auch Keir Starmer selbst hatte - bezugnehmend auf die Einwanderungspolitik Trumps - erklärt, der amerikanische Präsident würde „Menschlichkeit und Würde“ nicht verstehen.