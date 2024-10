Donald Trump irritiert bei einem Auftritt mit seinen Hauttönen

Erste Make-up-Versuche und Nudeln

Innerhalb kürzester Zeit wurde das Foto über neun Millionen Mal aufgerufen und mit Kommentaren überhäuft. Manche fühlten sich in ihre Teenagerzeit zurückversetzt, als sie zum ersten Mal mit Make-up in Berührung kamen, andere verglichen Trumps Bild mit einer Tupperdose, in der Nudeln in der Mikrowelle aufgewärmt werden.

"Donald Trump verfolgt mit seiner Foundation den gleichen Ansatz wie mit seiner rassistischen Politik: Nicht vermischen, die Farben schön getrennt halten", schrieb eine Userin. Ein anderer User setzte Donald Trump einen Kürbis auf den Kopf. "Er ist schon in Feierlaune", lautete sein Kommentar.