Drohung gegen Panama: Donald Trump will den Kanal zurücknehmen

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Panama wegen aus seiner Sicht zu hohen Gebühren für die Nutzung des Panamakanals mit einer Rücknahme der Wasserstraße gedroht. Die verlangten Gebühren seien "lächerlich", zumal die USA Panama "außergewöhnliche Großzügigkeit entgegengebracht haben", schrieb Trump am Samstagabend auf Truth Social - und warnte auch: Er werde nicht zulassen, dass der Kanal in die "falschen Hände" gerate, spielte er auf möglichen Einfluss Chinas an.