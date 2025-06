Trump will Käufer für Tiktok in den USA gefunden haben - steht der Deal?

„Eine Gruppe sehr reicher Leute“ sei bereit, genug Geld für die Gründung einer neuen Firma bereitzustellen, an die der Betrieb von Tiktok in den USA künftig ausgelagert werden soll, erklärte Trump am Sonntag in einem Interview auf dem TV-Sender Fox News. Um wen es sich bei den möglichen Käufern handelt, werde er aber erst „in etwa zwei Wochen bekannt geben“, so Trump weiter.

Trump ist gezwungen, einen Deal zu finden

Der Tiktok-Verkauf ist für Trump längst zum Politikum geworden. Der 79-Jährige weiß, dass er den jüngsten Wahlsieg auch seiner Popularität auf Tiktok zu verdanken hat. Und dass viele der rund 135 Millionen Nutzer in den USA (mehr als ein Drittel der Bevölkerung) ihm ein Verbot übel nehmen würden. Trump sieht sich also gezwungen, einen Deal zu finden. Doch das Geschäft ist aus mehreren Gründen äußerst kompliziert.

Dabei hatte Trumps Vorgänger Joe Biden viel getan, um für Klarheit zu sorgen. Er hatte ein Gesetz durch den Kongress gebracht, das die Funktionsweise von Tiktok direkt ins Visier nahm. Das Unternehmen sitzt nämlich in Singapur, die technische Infrastruktur inklusive des berühmten Algorithmus ist aber in der Hand des chinesischen Mutterkonzerns ByteDance.