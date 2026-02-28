Trumps Statement zum Iran-Angriff im Wortlaut: "Können das nicht länger hinnehmen"

Und Trump warnte, bei dem Militäreinsatz könnten US-Soldaten getötet werden. "Mutige amerikanische Helden könnten ums Leben kommen", sagte der US-Präsident. "Das passiert oft im Krieg."

"Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk dadurch zu schützen, dass die unmittelbare Bedrohung durch das iranische Regime eliminiert wird", sagte Trump da. Irans Raketen werde man "zerstören und ihre Raketenindustrie dem Boden gleichmachen." Trumps wichtigste Botschaft. "Der Iran wird niemals eine Atomwaffe haben. Ich sage das noch einmal: Der Iran darf niemals eine Atomwaffe haben."

Acht Minuten und sechs Sekunden. Viel-Redner Donald Trump hielt sich am Samstagmorgen kurz. In dem Statement, das Donald Trump nur wenige Minuten nach den ersten Meldungen zum Angriff Israels und der USA auf den Iran veröffentlichte, konzentrierte sich der US-Präsident auf das Wesentliche.

Donald Trumps Rede im Wortlaut

"Vor wenigen Minuten hat das US-Militär große Kampf-Operationen im Iran begonnen. Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk zu beschützen, indem wir die aktuelle Bedrohung durch das iranische Regime beseitigen - eine bösartige Gruppe von sehr harte, schrecklichen Menschen. Ihre schrecklichen Aktivitäten haben die Vereinigten Staaten, unsere Truppen unsere Militärbasen und unsere Verbündeten auf der ganzen Welt direkt gefährdet.

47 Jahre lang hat das iranische Regime "Death to America" geschrien und eine niemals endende Kampagne an Blutvergießen und Massenmord gefahren - die USA und unschuldige Menschen in vielen vielen Ländern im Visier. Unter den ersten Aktionen des Regimes war eine gewaltsame Übernahme des US-Botschaft in Teheran, wobei sie Dutzende amerikanische Geiseln für 444 Tage gefangen hielten. 1983 bombardierten iranische Verbündete die Marines-Baracken in Beirut, wobei 241 Soldaten getötet wurden. 2000 wussten sie von den Attacken auf die USS Cole - und waren wahrscheinlich involviert. Viele starben.

Iranische Truppen töteten im Irak Hunderte US-Soldaten. Verbündete des Iran haben in den vergangenen Jahren zahllose Attacken auf US-Truppen verübt, die im Nahen Osten stationiert waren. Es war Massen-Terror. Und wir haben genug davon.

Vom Libanon bis in den Yemen, von Syrien bis in den Irak, hat das Regime Milizen bewaffnet, ausgebildet und finanziert, die die Erde in Blut und Eingeweiden getränkt haben. Es war Irans Verbündeter Hamas, der die schrecklichen Attacken auf Israel am 7. Oktober, bei denen mehr als 1.000 Menschen getötet wurden, 46 Amerikaner inkludiert, verübte. 12 unserer Bürger als Geiseln genommen wurden. Es war brutal, wie es die Welt noch nie zuvor gesehen hatte.

Iran ist der Nummer Eins Sponsor von staatlichem Terror und erst kürzlich töteten sie Zehntausende ihrer eigenen Leute, während sie auf den Straßen protestierten.

Es war immer die Politik der Vereinigten Staaten, besonders die meiner Administration, dass dieses Regime keine Atomwaffen haben darf. Ich sage es noch einmal: Sie dürfen nie eine Atomwaffe haben.

Deswegen hat Operation 'Midnight Hammer' im vergangenen Juni das Atomprogramms des Regimes in Fordow, Natanz und Isfahan ausgelöscht. Nach diesem Angriff haben wir sie gewarnt, niemals das bösartige Streben nach Atomwaffen wieder aufzunehmen, und wir haben wiederholt versucht, einen Deal abzuschließen." (...)

"Aber der Iran hat das verweigert, wie er es schon seit Jahrzehnten getan hat. Sie haben jede Chance zurückgewiesen, auf ihre atomaren Ambitionen zu verzichten. Und wir können das nicht länger hinnehmen." (...)

"Stellen Sie sich nur vor, wie ermutigt dieses Regime wäre, wenn es jemals Atomwaffen hätte, um seine Botschaft zu verbreiten. Aus diesen Gründen unternimmt das US-Militär einen massiven und andauernden Einsatz, um diese sehr böse radikale Diktatur daran zu hindern, Amerika und unsere zentralen Interessen der nationalen Sicherheit zu bedrohen. Wir werden ihre Raketen zerstören und ihre Raketenindustrie dem Erdboden gleichmachen. Sie wird vollständig ausradiert. Wir werden ihre Marine vernichten.

Wir werden sicherstellen, dass die terroristischen Verbündeten in der Region nicht länger die Region oder die Welt destabilisieren und unsere Streitkräfte angreifen können, dass sie nicht länger ihre selbst hergestellten Sprengsätze (...) verwenden können, die tausende und abertausende Menschen verletzen und töten, darunter viele Amerikaner. Und wir werden sicherstellen, dass der Iran nicht in den Besitz einer Atomwaffe gelangt.

Es ist eine ganz einfache Botschaft: Sie werden niemals eine Atomwaffe haben. Das Regime wird bald feststellen, dass niemand die Stärke und Macht der Streitkräfte der USA herausfordern sollte." (...)

"Meine Regierung hat jeden erdenklichen Schritt unternommen, um das Risiko für US-Angehörige in der Region auf ein Minimum zu begrenzen. Trotzdem, und ich sage das nicht leichtfertig: Das iranische Regime will töten. Mutige amerikanische Helden könnten ums Leben kommen, wir könnten Opfer haben. Das passiert oft im Krieg. Aber wir tun das nicht nur für jetzt. Wir tun das für die Zukunft. Und es ist eine edle Mission." (...)

"An die Angehörigen der islamischen Revolutionsgarden, der Streitkräfte und alle Polizisten sage ich heute Nacht, dass ihr eure Waffen niederlegen müsst und ihr werdet absolute Immunität haben. Andernfalls droht euch der sichere Tod. Also legt eure Waffen nieder, ihr werdet fair behandelt werden." (...)

"An das großartige, stolze Volk des Iran: Ich sage heute Nacht, dass die Stunde eurer Freiheit nahe ist. Schützt euch. Verlasst nicht eure Häuser. Es ist draußen sehr gefährlich, Bomben werden überall niedergehen. Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung. Ihr werdet sie übernehmen können. Das wird wahrscheinlich eure einzige Chance in Generationen sein.

Viele Jahre lang habt ihr um amerikanische Hilfe gebeten, aber ihr habt sie nie erhalten. Kein Präsident war bereit zu tun, was ich heute Nacht bereit bin zu tun. Jetzt habt ihr einen Präsidenten, der euch gibt, was ihr wollt. Lasst uns also sehen, was ihr damit anfangt. Amerika unterstützt euch mit überwältigender Stärke und zerstörerischer Kraft. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Kontrolle über euer Schicksal zu ergreifen und die florierende und glorreiche Zukunft zu entfesseln, die in eurer Reichweite liegt.

Das ist der Moment zum Handeln. Lasst ihn nicht vorüberziehen. Möge Gott die mutigen Männer und Frauen der US-Streitkräfte segnen. Möge Gott die Vereinigten Staaten von Amerika segnen. Möge Gott Sie alle segnen. Vielen Dank."