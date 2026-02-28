Reaktionen auf Iran-Angriff: Kongress kritisiert Trump, Europäer vorsichtig

International wird der Angriff der amerikanischen und israelischen Streitkräfte auf den Iran mit Sorge beobachtet. Die westlichen Partner dürften zwar informiert gewesen sein, aber nur sehr kurzfristig. Deutschland etwa sei von Israel vorab über die Angriffe benachrichtigt worden, erklärte ein Sprecher. Kanzler Friedrich Merz „verfolge die Entwicklung aufmerksam und stehe in engem Kontakt mit den europäischen Partnern“. In der Erklärung wurde weder Unterstützung noch Ablehnung der Angriffe zum Ausdruck gebracht, ebenso wenig wird erwähnt, ob Washington Berlin informiert hat. Merz wird nächste Woche in Washington mit Trump zusammentreffen.

EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen nannte die "Entwicklungen im Iran" hingegen "besorgniserregend“. Sie rief "alle Parteien" zu "maximaler Zurückhaltung" und zum Schutz von Zivilisten und des Internationalen Rechts auf. Offene Kritik ist das nicht, aber immerhin eine Mahnung. Auch EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas gab sich hingegen sehr zurückhaltend. "Ich habe mit Israels Außenminister Saar und anderen Ministern der Region gesprochen. Die EU koordiniert sich zudem eng mit ihren arabischen Partnern, um diplomatische Wege auszuloten", schrieb sie auf X. Ähnlich auch die Wortmeldungen der anderen Europäer. Großbritannien pochte auf weitere Bemühungen um Verhandlungen, Norwegen warnte vor einem Flächenbrand. Verurteilt hat den Angriff allerdings niemand.