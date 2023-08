Einen krasseren Kontrast wird der an Luxus und livrierte Türöffner gewöhnte amerikanische Ex-Präsident noch nie am eigenen Leib erlebt haben. Donald Trump musste Donnerstagabend (19.30 Uhr Ortszeit) an der Rice Street Nr. 901 in Atlanta/Georgia wie jeder gewöhnliche Angeklagte im Landkreis Fulton zur erkennungsdienstlichen Behandlung erscheinen.

"Unhygienische Lebensbedingungen"

Das Gefängnis dort gehört laut Justizministerium in Washington zu den übelsten im Strafvollzug. Von „unsicheren, unhygienischen Lebensbedingungen“ ist die Rede. Auch von „übermäßiger Gewalt“. An diesem unwirtlichen Ort musste sich der 45. Präsident der Vereinigten Staaten zum vierten Mal binnen weniger Monate der Justiz stellen, die fast drei Jahre nach der Präsidentschaftswahl 2020 rigoros nachkartet, was Trump damals versuchte: die nachträgliche Korrektur des Wahlresultats.

Gewicht wird ermittelt

Zum Prozedere gehören Fingerabdrücke und die aktuelle Ermittlung des Gewichts. Zur Erinnerung: Trump gilt laut Body-Mass-Index als fettleibig. Eine Kaution von 200.000 Dollar wurde festgesetzt. Die Summe muss der Milliardär anteilig hinterlegen, um Untersuchungshaft zu vermeiden.