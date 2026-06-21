Nachdem US-Präsident Donald Trump die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni scharf kritisiert hat, veröffentlichte die Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera am Sonntag ein Interview mit Mary L. Trump . Sie ist klinische Psychologin und Nichte des US-Präsidenten. "Mein Onkel Donald ist ein Frauenfeind. Er respektiert Frauen nicht, er hat Probleme mit ihnen, insbesondere mit starken Frauen", sagte sie gegenüber der Tageszeitung.

Mit Blick auf die wiederholten Angriffe ihres Onkels auf Ministerpräsidentin Meloni beschrieb die Psychologin den US-Präsidenten folgendermaßen: "Er ist ein zutiefst unsicherer Mann. Er verliert die Kontrolle über sich selbst, und es wird immer offensichtlicher, dass er nicht weiß, was er tut und Katastrophen verursacht, aus denen er keinen Ausweg findet. Das macht ihn noch verzweifelter. Das Einzige, was ihm dann einfällt, ist, anderen die Schuld zu geben".

Mary L. Trump erwartet, dass sich die Lage des US-Präsidenten künftig weiter verschlechtern wird. Ihrer Einschätzung nach sei Trump bewusst, dass der Krieg gegen den Iran sowohl für ihn persönlich als auch für die USA ein Desaster sei. Trump sei auch zunehmend isoliert, wie jüngst beim G-7-Gipfel erkennbar gewesen sei. Dadurch gerate er immer mehr in die Defensive und greife Verbündete an. "Wie Meloni inzwischen selbst feststellen muss, richtet sich Donald am Ende immer gegen seine Verbündeten, weil sie für ihn nie loyal genug sein können", ergänzte die Nichte des US-Präsidenten.