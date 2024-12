Trumps Pläne: Immobilienmakler soll US-Botschafter in Österreich werden

Arthur Graham Fisher soll demnach künftig in Wien tätig werden. Fisher ist Präsident von Fisher Realty, einem seit 1977 bestehenden Full-Service-Immobilienunternehmen mit drei Niederlassungen in den Bergen von North Carolina. Fisher ist Befürworter der "America First"-Politik.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat am Montag fünf wichtige Kandidaten für Botschafterposten vorgestellt. Neben Japan , der Dominikanischen Republik , Luxemburg und Uruguay wurde auch der künftige Botschafter in Österreich genannt.

"Er wurde kontinuierlich als einer der besten Makler in der Region und im Bundesstaat North Carolina eingestuft und hat viele der klügsten Kunden Amerikas vertreten. Art war ein entschlossener Unterstützer der ‚America First‘-Politik und wird uns in Österreich stolz machen!“, schrieb Trump am Montag auf seinem eigenen Kurznachrichtendienst Truth Social.

North Carolina war bei der Wahl im November einer der sieben entscheidenden Swing States. Traditionell bedenken neue Präsidenten verdiente Wahlkampfspender mit Botschafterposten.

Derzeit ist Victoria Reggie Kennedy die US-Botschafterin in Österreich. Sie trat ihr Amt am 12. Januar 2022 an. Kennedy ist die Witwe des früheren US-Senators Ted Kennedy.