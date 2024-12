Trump-Team: Ex-Fox-News-Moderatorin als Griechenland-Botschafterin

Der designierte US-Präsident Donald Trump will die frühere Fox-News-Moderatorin Kimberly Guilfoyle zur US-Botschafterin in Griechenland ernennen. Die 55-Jährige rückte als Verlobte von Trumps ältestem Sohn Don Jr. (46) ins Scheinwerferlicht. US-Medien zufolge sollen sich die beiden aber getrennt haben.

Guilfoyle ist eine prominente Persönlichkeit innerhalb der amerikanischen Rechten und setzte sich im Wahlkampf für Trump ein. Der US-Senat muss die Ernennung bestätigen.