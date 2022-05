Divers, afro-amerikanisch und Bidens Sprachrohr

Bescheiden und bewegt

Bei einem ersten Auftritt in der täglichen Pressekonferenz im Weißen Haus Ende April reagierte die auf der Karibik-Insel Martinique geborene Jean-Pierre bescheiden und sichtlich bewegt, als sie nach der historischen Dimension ihrer Berufung gefragt wurde. Sie betonte, dass sie Teil einer Mannschaft ist, die in punkto Diversität vorbildhaft sei. Die Kernaufgabe bleibe unter ihrer Führung unverändert: „Wir werden wahrhaftig und transparent sein.“

Jean-Pierre hat eine lange Karriere in der demokratischen Partei hinter sich. Schon vor zehn Jahren arbeitete sie im Team von Ex-Präsident Barack Obama. Bevor sie die Nr. 2 hinter Jen Psaki wurde, war sie Stabschefin von Vizepräsidentin Kamala Harris. Jean-Pierre, die an New Yorker Columbia Universität studiert hat, spricht neben Englisch auch, was selten ist für US-Regierungsoffizielle, Französisch und den Dialekt der Kreolen. In die Politik wollte sie als junge Frau nie. Sie verband das Feld mit der Korruption im Heimatland ihrer Eltern.

Dann wurde David Dinkins, von 1990 bis 1993 der erste schwarze Bürgermeister von New York City, ihr Mentor. Er lobte ihr „außerordentliches” Kommunikationstalent. Als tägliches „Gesicht” der Regierung wird Jean-Pierre genau das brauchen. Manche White-House-Korrespondenten, Peter Doocy vom quotenstarken, Republikaner- und Trump-freundlichen Sender Fox News etwa, gefallen sich regelmäßig in teils absurden Fangfragen.