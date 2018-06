"Diktator": Türkischer Oppositionsführer kritisiert Erdogan

Kilicdaroglu sowie die Erdogan-Herausforderin und Chefin der Iyi-Partei, Meral Aksener, kritisierten zugleich den Wahlkampf als unfair. Aksener kündigte außerdem an, eine "noch entschlossenere" Oppositionsarbeit zu machen. Der zweitplatzierte Präsidentschaftskandidat der CHP, Muharrem Ince, teilte auf Twitter mit, er werde in alle 81 Provinzen reisen, um seinen Anhängern zu danken. US-Präsident Donald Trump rief Erdogan nach Angaben der türkischen Staatsagentur Anadolu unterdessen an und gratulierte ihm zum Wahlsieg.