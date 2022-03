Die Verhandlungspositionen der Ukraine

Die Ukraine hat bei den Verhandlungen in Istanbul am Dienstag eine Reihe von Vorschlägen präsentiert, um den Krieg mit Russland zu beenden. Dazu gehört auch der Verzicht auf einen NATO-Beitritt der Ukraine. Die russische Seite reagierte positiv und will die Vorschläge im Hinblick auf ein Abkommen prüfen. Eine Übersicht der wichtigsten Vorschläge:

Sicherheitsgarantien

Die Ukraine will rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien überwiegend westlicher Staaten, die jenen der NATO entsprechen oder sogar noch besser sein sollen. "Wir wollen einen internationalen Mechanismus zu Sicherheitsgarantien, bei dem die Garanten-Staaten sich entsprechend des Artikels 5 der NATO und sogar in einer noch härteren Form verhalten würden", sagte der ukrainische Unterhändler David Arachamia nach den Verhandlungen mit der russischen Delegation.