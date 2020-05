Die Unschuldigen von Guantanamo

Bürgerkrieg

Der heute 46 Jahre alte Algerier Ameziane hat einen abenteuerlichen Weg hinter sich. In seiner Heimat sei er als Angehöriger der Berber verfolgt worden. 1992 flüchtete er aus deminnach. Dort begann er als Tellerwäscher in einem Wiener, wurde dann Koch. Drei Jahre später wurde seine Arbeitsgenehmigung nicht verlängert, also suchte er uminan. Sein Antrag wurde aber abgewiesen.

Ameziane ging nach Afghanistan, ein Land, in dem er auch ohne Papiere leben konnte, so erklärt er. Mit der Flüchtlingswelle nach 9/11 und dem Sturz der Taliban kam er nach Pakistan, wurde dort aber bald für 5000 Dollar an die US-Truppen verkauft. Man zahlte damals gutes Kopfgeld für jeden Taliban. „So kamen auch viele andere Männer nach Guantanamo“, sagt Dixon. Mindestens zwei Mal war Ameziane zur Freilassung vorgesehen. Man fand aber kein Land, das ihn aufnahm. Nun malt er in der Zelle Bilder – mit Meer, Bergen, all jenen Dingen, die er nur im Kopf sehen kann. Er wisse, dass ihm die US-Regierung die Freiheit zugesprochen hat – doch Jahre später ist er immer noch in Guantanamo.