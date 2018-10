Die SPD ist im Teufelskreis gefangen

Der vorgelegte Forderungskatalog benennt Projekte aus der Sozial- und Familienpolitik und Klimaschutz. Damit will Nahles die eigenen Themen „schärfer formulieren“, denn bisher sei es nicht gelungen, sich „in der Regierung thematisch freizuschwimmen“. Doch dies sind Themen, die die Sozialdemokraten – zumindest in Bayern und Hessen – an die Grünen verloren haben. Noch schmerzhafter dürfte für die SPD sein, dass in all den Jahren Großer Koalition im Bund nicht wenige beschlossene Maßnahmen zwar aus ihren Reihen kamen, jedoch glaubhaft als die Merkels verkauft worden sind. Selbst die SPD-Spitze räumte am Montag ein, dass viele Bürger nicht mehr wüssten, wofür die Sozialdemokraten stehen.

Viele SPD-Politiker gehen davon aus, dass der Wählerzuspruch weiter sinken werden, je länger die Koalition besteht. Juso-Chef Kevin Kühnert gehört zu den lauten Vertretern dieser These: „Das Urteil über diese GroKo ist final gesprochen“, twitterte er nach der Wahl. Das Urteil der Wähler laute nicht „Zurück zur Sacharbeit“. Dazu postete Kühnert eine Umfrage, die bei Wählern in Hessen durchgeführt worden war. Der Aussage, „Die Erneuerung (der SPD, Anm.) kommt unter Andrea Nahles gut voran“, haben lediglich 13 Prozent zugestimmt.