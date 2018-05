Die Sorgen der Oligarchen in Londongrad

Bisher allerdings haben Großbritannien und seine Banken russischem Geld bereitwillig rechtliche Schlupflöcher geöffnet. Britische Medien deckten wiederholt auf, dass beim Kauf von Luxusimmobilien die Herkunft des Geldes, das oft tatsächlich bar übergeben wurde, die Geldinstitute nicht kümmerte.

Dass die neuen Villenbesitzer auch steuerlich vom britischen Staat nicht allzu sehr belangt wurden, garantierte ihnen der Status als „nicht ansässige“ Bewohner. Die genießen im Großbritannien quasi Steuerfreiheit und mussten dafür einfach einen Wohnsitz in einem anderen Land nennen: Eine Formalität, die zu erfüllen den Russen nicht schwer fiel. Viele Londoner Banken hatten für solche schwergewichtigen Kunden ganze Komplettpakete im Angebot. Die Luxusimmobilien wurden ebenso wie der Rest des Vermögens in Briefkastenfirmen geparkt, vorzugsweise in britischen Offshore-Gebieten wie den Cayman-Inseln.

Mit all dem werde Schluss gemacht, verspricht die Premierministerin: „Für Verbrecher und korrupte Eliten gibt es keinen Platz mehr.“ Ganz ähnlich auch Außenminister Boris Johnson, der Russland derzeit ständig attackiert. So verglich er die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland mit den Olympischen Spielen in Nazi-Deutschland 1936. Derselbe Boris Johnson allerdings rang sich vor einigen Jahren noch ein paar Brocken Russisch ab, um die Oligarchen persönlich zu begrüßen.