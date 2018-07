Die Russland-Affäre kommt Trump bedrohlich näher

Nein, das alles werde natürlich keine Auswirkungen auf das Gipfeltreffen mit Putin am Montag haben, tönte es am Wochenende reflexartig aus dem Weißen Haus. Blockadehaltung also, wie schon so lange in der sogenannten Russland-Affäre. Doch die rückt mit den jüngsten Schritten von Sonderermittler Robert Mueller dem US-Präsidenten erneut einen Schritt näher – und zwar einen gewaltigen.

Denn die am Freitagabend vorgelegte Anklageschrift macht auf 29 Seiten einige Tatsachen deutlicher denn je. 12 russische Spione sind nun wegen eines umfassenden Hacker-Angriffs im Sommer 2016 angeklagt - also mitten im Finale des US-Wahlkampfs. Ihre Ziele waren der Parteitag der Demokraten und die Kampagne von Trumps Gegnerin Hillary Clinton. Wie Mueller in der Anklage eigens betont, waren die Spione offiziell unterwegs, also im Auftrag der russischen Führung.