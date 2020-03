Die Rückkehr des starken Staates: Chancen und Risken

Manche erliegen Machtrausch

Allerdings erliegen einige Verantwortungsträger der Versuchung, die Krise für eigene Machträusche zu missbrauchen. Ungarns Premier Viktor Orban ist so ein Fall. Er will künftig am Parlament vorbei per Dekreten regieren - bis die Ausnahmesituation vorbei ist. Und das Ende bestimmt er. Auch in Israel, das Infizierte per Handy-Ortung verfolgt, klammert sich Übergangs-Regierungschef Benjamin Netanjahu an die Macht und will das Land drei Jahre lang mit einem Notstandskabinett leiten.

Sind die Demokratien also gefährdet? Im Wesentlichen nein, sagt der Soziologe Armin Nassehi von der Ludwig-Maximiliansuniversität in München. Erst wenn die Maßnahmen auf Dauer bestünden, würde es zu einem Problem kommen.

Nationalistisch

Ein weitere negativer Aspekt der Renaissance der staatlichen Macht ist, dass sie primär nationalstaatlich interpretiert wird. Grenzbalken fallen, Hungary oder Poland first, lautet die Devise. Und wenn Tschechien Gesichtsmasken blockiert, die für das global derzeit am schlimmsten von der Pandemie betroffene Italien bestimmt sind, ist dies nicht nur moralisch verwerflich, sondern auch diametral dem Geist europäischer Solidarität widerlaufend.

EU als Verliererin

Tatsächlich ist die Europäische Union momentan die große Verliererin, wie auch der in Innsbruck und Brüssel lebende Integrationsforscher Andreas Maurer konstatiert. Insofern wäre die Rückkehr (oder besser Etablierung) einer starken EU wünschenswert. Im Kampf gegen das Virus und die dramatischen wirtschaftlichen Folgen würde man klar an Schlagkraft gewinnen.