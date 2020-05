Die Revolution wird entsorgt

Die blutigen Ereignisse im Stadion von Port Said können als nächster Schlag gegen die Demokratiebewegung gewertet werden. Denn egal, wer dahintersteckt, ob alte Mubarak-Cliquen oder der regierende Militärrat, der sich als Retter im Chaos präsentieren will, fest steht eines: Im Zentrum der Attacken standen die Mitglieder eines zugegebenermaßen nicht zimperlichen Fanklubs des Kairoer Fußballvereins Al-Ahli. Die „Ultras“ hatten sich auch politisch engagiert, sie waren, wenn man so will, die „Kampftruppe“ der Tahrir-Aktivisten, der nun die Schneid abgekauft werden sollte – die Sicherheitskräfte schauten (auf wessen Befehl?) weg.

Politisch geschlagen, „militärisch“ zunächst einmal aufgerieben, stehen die jungen Revolutionäre jetzt mit zwar hehren Idealen, aber leeren Händen da. Dass sie das Match um die Zukunft Ägyptens nochmals drehen können, scheint fast aussichtslos.

Umgekehrt: Es wurden schon andere Kaliber vom Feld geschossen.