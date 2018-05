Rebellen als Verlierer des Syrien-Abkommens

Am Montag will die UN den Bericht des Syrien-Inspektorenteams veröffentlichen, das in Syrien den Giftgasanschlag vom 21. August bei Damaskus mit 1400 Toten untersucht hat. Wie aus informierten Kreisen durchgesickert ist, soll der Bericht indirekt die Vermutungen der USA bestätigen, dass der Anschlag von Assads Truppen verübt wurde. Laut UN-Mandat dürfen die Inspektoren in dem politisch heiklen Dokument niemanden direkt beschuldigen. Doch aus Angaben, von wo die Raketen abgefeuert wurden, wird man Schlüsse ziehen können.

Russland glaubt unterdessen doch nicht an eine UN-Resolution in dieser Woche. Das Vorhaben der westlichen Partner zeuge davon, dass sie den Sinn der Sache nicht verstünden, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Montag nach einem Treffen mit seinem ägyptischen Amtskollegen Nabil Fahmi in Moskau. Lawrow kritisierte zudem der Agentur Interfax zufolge Forderungen nach einer starken Resolution mit Gewaltdrohungen gegen Syrien. Eine gemeinsame Erklärung mit den USA sehe einen Beschluss nach Artikel VII der UN-Charta nicht vor.