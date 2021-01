Die Rächer des Enterbten: Trumps Kinder haben politische Pläne

Doch bei den nächsten Präsidentenwahlen 2024 ist Trump 78. Zeit also, Nachfolger in Stellung zu bringen.

Bei den Trumps wird da, wie bei vielen US-Präsidentenfamilien, dynastisch gedacht. Also darf sich Donald Jr. in Stellung bringen: Mit einem Image, das perfekt für das Trump-Stammwählerpublikum gestrickt ist. Donald Jr. gibt gerne den „Redneck“, also den Biedermann im Karohemd, der auf große Autos und Gewehre steht und den die Welt da draußen, jenseits von Amerika, nur so weit interessiert, als dass sie gefälligst vor ihm zu kuschen hat.

Sexy American Girl

Auch die dazu passende Partnerin hat Donald Jr. bereits gefunden. Nach der Trennung von seiner Frau Vanessa, mit der er fünf Kinder hat, lebt er mit der ehemaligen Moderatorin des Trump-freundlichen Nachrichtensenders Fox News, Kimberly Guilfoyle, zusammen. Die gibt sich als das schlichte, sexy American Girl von nebenan und plaudert offenherzig über ihr Liebesleben mit Donald Jr.. Das soll zwar Führungskräften bei Fox News und Trump-Geldgebern auf die Nerven gehen, kommt aber bei den überwiegend männlichen Trump-Stammwählern gut an. Die hatten sich ja schon am nicht gerade politisch korrekten Gerede des Vaters über den Umgang mit Frauen nicht gestoßen.

Posiert gerne mit Gewehren

Politische Korrektheit, die kümmert Donald Jr. grundsätzlich wenig, nicht nur, was Frauenthemen betrifft. Der leidenschaftliche Jäger posiert gerne mit Waffen und drückt sie auch seinen Kindern in die Hand – und nicht nur denen. Für Aufregung sorgte ein Foto auf Instagram, das Donald Jr. mit dem Sohn seiner Schwester Ivanka zeigt, dem er gerade ein Gewehr vorführt. Was den rustikalen Fans von Donald Jr. gefiel, kam bei Ivankas eher urbanem Instagram-Publikum gar nicht gut an.