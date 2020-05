Die neuen Gastarbeiter: Auf Jobsuche ohne Grenzen

Viele Bulgaren und Rumänen sind schon in den Jahren nach dem EU-Beitritt 2007 ausgewandert. In den Ländern selbst herrscht jetzt nur bedingt Aufbruchstimmung. Ende des Vorjahres haben deutsche Betriebe begonnen in Bulgarien über Jobplattformen nach qualifizierten Arbeitskräften zu suchen, berichten bulgarische Medien. Viele Stellenangebote blieben aber unbeantwortet, weil die gesuchten Fachkräfte nicht die notwendigen Deutschkenntnisse mitbringen. Auch in Rumänien, berichtet Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Bukarest, Rudolf Lukavsky, würden viele Agenturen per Zeitungsanzeige Arbeitskräfte suchen, vor allem Pflegerinnen. Die meisten Rumänen, die im Ausland arbeiten wollten, seien aber ohnehin schon dort:„Eine groß angesetzte Wanderung erwartet in Rumänien niemand.“

Ein paar bulgarische und rumänische Bürger erhoffen sich dennoch eine bessere Zukunft und Arbeit in Österreich, wie zum Beispiel Gabriela. Die gebürtige Bulgarin hat in den vergangenen Jahren in Spanien im Tourismusbereich gearbeitet. Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage dort sucht die studierte Tourismusmanagerin nun einen Job in Österreich. Auch Adrian P. sucht eine Arbeit in Deutschland oder Österreich. „In Rumänien verdienen wir so wenig, dass es kaum zum Leben reicht“, sagt er. Redakteurin des biber-Magazins.

von Marina Delcheva, Redakteurin bei BIBER

Mitarbeit: Julia Damianova