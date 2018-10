Ursula Pachl: Lobbyistin auf der Seite der Konsumenten

So wie es etwa beim Gewährleistungsrecht geschah. „Darauf bin ich heute noch stolz“, erzählt die gebürtige Dornbirnerin. Vor zwanzig Jahren, als Pachl mit nur einem Koffer in Brüssel ankam, weil sie ja eigentlich nicht so lange bleiben wollte, da war dies ihr erster Auftrag: Durchzusetzen, dass die kurze, nur sechsmonatige Spanne des Rechts auf Gewährleistung verlängert wird. Heute muss in der EU niemand mehr verzweifeln, wenn der neue Computer sieben Monate nach dem Kauf den Geist aufgibt. Heute haften Händler zwei Jahre lang für mangelhafte Ware. Und die junge österreichische Juristin hatte Feuer gefangen – für den Verbraucherschutz.

Herausforderung Online-Profiling

Eine Begeisterung, die Ursula Pachl auch noch heute versprüht, wenn sie über die kommenden Herausforderungen spricht. Wie etwa soll sich ein Konsument dagegen wehren, wenn er online ein Angebot etwa für ein Möbelstück einholt, dem Nachbarn aber dasselbe Stück günstiger offeriert wird? Wenn nur noch der Algorithmus entscheidet, wer welche Angebote erhält, wenn also aufgrund des onlineprofilings Preispolitik personalisiert wird – und nicht mehr für alle gleich gilt?

„Die Digitalisierung hat hier eine riesige Umwälzung in Gang gesetzt“, schildert die 53-Jährige, „dafür braucht man das richtige Regelwerk.“ Und zwar auf europäischer Ebene. Denn auf die Anforderungen einer globalisierten Welt mit nationaler Gesetzgebung antworten zu wollen, was derzeit wieder öfter diskutiert wird, „das ist hanebüchen und völlig ungeeignet“. Da wird die sonst souverän-zurückhaltend argumentierende Verbraucherschützerin geradezu emotional.

„Der Verbraucherschutz, das ist eine europäische Erfolgsgeschichte“, beharrt sie. „Schade nur, dass das so wenig kommuniziert wird. In diesem Bereich kann man spüren: Die EU macht etwas für den Bürger.“ Von der Sicherheit bei Lebensmitteln und Produkten über den regulierten Einsatz von Chemikalien – „bei all diesen Bereichen haben die Europäer den besten Verbraucherschutz weltweit“, weiß Pachl , „nur wissen wir das die Menschen in Europa zuwenig.“

Als Dachverband von 43 europäischen Verbraucherorganisationen hat BEUC in Brüssel bei der politischen Mitsprache einiges Gewicht. Aus Österreich sind der Verein für Konsumentenschutzorganisation (VKI) und die Arbeiterkammer (assoziiertes Mitglied) dabei vertreten. Expertise und Erfahrungen aus allen Mitgliedsländern werden gesammelt. Pachl und ihr überwiegend junges, aus 45 Mitarbeitern bestehendes Team bringen diese bei Sitzungen, Diskussionen und Entscheidungsprozessen mit den EU-Institutionen ein. „Wir sind mitten im Geschehen“, schildert die Österreicherin nicht ohne Stolz. Manchmal kommen ihr die Fachbegriffe nur auf Englisch über die Lippen, denn die Alltags-und Arbeitssprache hier ist englisch und hin und wieder etwas französisch.

Mühsamer Weg zur Sammelklage

Als Lobbyistin kämpft die Mutter dreier Kinder im Teenager-Alter für europaweit geltende Gesetze. Diese sollen sicherstellen, dass Verbraucher im Schadensfall zu ihrem Recht kommen. Das kann sich über Jahre, sogar Jahrzehnte hinweg ziehen. Beispiel: Sammelklagen. „Seit 30 Jahren kämpfen wir für eine Verbesserung der Verbrauchersituation bei Massenschäden“, schildert die BEUC-Vize-Generaldirektorin. „Aber die Angst, wie in den USA würden dann auch hier Milliardenklagen Einzug halten, sorgte bei den europäischen Unternehmen bisher immer für massiven Widerstand.“