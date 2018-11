Die letzte Hoffnung ist die Brexit-Langeweile

Das Grundgefühl „lasst uns endlich weitermachen“ („let’s get on with it“) schlägt sich inzwischen sogar schon in den Meinungsumfragen nieder. In einer aktuellen Umfrage meinten 60 Prozent der Befragten: Es sei ihnen egal, wie und wann man die EU verlasse, Hauptsache es sei endlich erledigt. Und dieses Grundgefühl hat sowohl EU-Befürworter erfasst, die lieber in der Union bleiben wollen, als auch die Anhänger eines kompromisslosen EU-Austritts. Die haben sogar schon zu 75 Prozent genug von der ganzen Sache.

Etwas mehr als zwei Wochen sind es noch bis zur Abstimmung – und die verbringt die Premierminister in einer an Wahlkampf-Zeiten erinnernden Tournee durch das Land. Ihre Botschaft machte sie am Wochenende deutlich: „Die Briten wollen nicht mehr Zeit damit vergeuden, über den Brexit zu streiten.“