Die Kunst der Kampagne – oder wie man US-Bürger zum Wählen motiviert

Den Unsummen an Dollars verschlingenden TV-Spots haben die sozialen Medien längst den Rang abgelaufen. Über Facebook, Twitter, Apps, eMail wird geworben, diskutiert, um Spenden gebeten. Larry Huynh, dessen Silicon-Valley-Fima Trilogy Interactive seit 2004 an jeder Präsidentenwahlkampagne mitgearbeitet hat, schilderte seinen Zuhörern in Wien ein Beispiel: "Am Anfang steht immer die Frage: Was ist möglich? Etwa im Fall von Spendenaktionen für die demokratische Senatorin Elizabeth Warren. Da haben wir es geschafft, auf digitalem Weg an einem einzigen Tag 1,2 Millionen Dollar an Spenden zu sammeln. Dabei zeigte es sich: Wenn man erst über die sozialen Medien Werbung ausschickt und danach persönliche eMails an Adressaten schickt, erhöht das die Spenden-Wahrscheinlichkeit extrem ."