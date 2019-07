Die Kriegstrommeln in Richtung Iran werden immer lauter

US-Präsident Trump will weiter Druck auf das iranische Regime ausüben und hat neue Sanktionen angekündigt. Vor den Wahlen in 16 Monaten käme eine militärische Konfrontation zwar ungelegen – allerdings war man im Vormonat ganz knapp davor: Nach dem Abschuss einer US-Drohne durch die iranische Luftabwehr liefen die US-Vorbereitungen für einen Gegenschlag auf Hochtouren. Schiffe mit Raketen waren bereits in Stellung gegangen, Kampfjets in der Luft. Im letzten Moment ließ Donald Trump die Operation abbrechen.

Stichwort: Die Straße von Hormus

Lage: Die Passage liegt zwischen dem Iran und Oman, zu dem die Landspitze gehört. An der engsten Stelle ist sie nur gut 50 km breit.

Rechtliche Aspekte: Schiffe müssen die Hoheitsgewässer des Oman und Iran durchqueren und haben nach dem UN-Seerechtsübereinkommen auch das Recht dazu. Dieses hat Teheran zwar unterzeichnet, aber nicht ratifiziert – daher ist es für die Passage rechtlich nicht gültig.

Öl-Transport: Ein Drittel des auf dem Seeweg transportierten Öls weltweit wird durch das Nadelöhr geschleust.